Yuri Alberto, do Corinthians, encerra jejum de gols e leva torcedores à loucura na web

Enfim, acabou o jejum. Yuri Alberto não conseguia marcar um gol desde o dia 8 de maio, no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, mas foi às redes no clássico contra o Santos, disputado nesta quarta-feira, e levou os torcedores à loucura na web.

O duelo, que está sendo disputado na Vila Belmiro, teve o placar aberto pelo atacante aos 18 minutos do primeiro tempo, após jogada de Róger Guedes e Ruan Oliveira. Antes do fim do primeiro tempo, o próprio meia aumentou o placar.

Na internet, as reações se dividiram entre torcedores do Corinthians brincando com a “surpresa” de ver o atacante voltar a marcar e fãs do Santos que lamentaram o fim do jejum justamente contra um rival — e na Vila.

O período de seca de Yuri Alberto completaria dois meses em 8 de julho, mas o atacante tratou de encerrar a escrita nesta quarta. Ao fim do primeiro tempo, o Corinthians ainda vencia por 2 a 0.

A vitória parcial permite que o Corinthians se afaste um pouco mais da zona de rebaixamento. Com nove pontos conquistados ao entrar em campo na Vila, o Timão vai chegando a 12 e assume a 14ª colocação momentaneamente.

O Santos, por sua vez, se vê “puxado” pelo rival na tabela e fica em 13º neste momento, apenas uma posição à frente, com 13 tentos.

