Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 13:48

Atleta ADK Tennis, de Itajaí (SC), Ymanitu Silva, 10º do mundo, conquistou, neste domingo, o título do torneio de Ile de Re, na França, com premiação de US$ 25 mil, jogado no piso duro, evento do ITF 2 Series do tênis em cadeira de rodas na categoria Quad.

O catarinense derrotou o eslovaco Tomas Masaryk, 12º colocado, por 6/1 2/6 6/2. Este é o primeiro título de simples do ano e o 26º na carreira para Ymanitu.