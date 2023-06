Xodó de Vítor Pereira e Luxemburgo revela idolatria por dupla do PSG e almeja títulos no Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 11:33 Compartilhe

Poucas coisas unem Vítor Pereira a Vanderlei Luxemburgo no Corinthians como o apreço pelo futebol do jovem atacante Wesley. O treinador português deu as primeiras oportunidades ao jovem de 18 anos, e Luxa mantém a confiança na Cria do Terrão, que vem ganhando cada vez mais espaço no profissional.

Wesley caiu nas graças da Fiel no empate por 1 a 1 com o São Paulo. O garoto foi uma aposta de Luxemburgo na equipe titular e sofreu o pênalti que resultou no gol de Róger Guedes, confirmando sua fama que carrega desde os tempos do Sub-17 de não “pipocar” em clássicos.

Fã das pedaladas e dribles em velocidade, o atacante citou Ronaldo Fenômeno, Mbappé e Neymar como suas principais referências no futebol.

– Um cara que eu assisto muito é o Ronaldo Fenômeno, vejo muitos vídeos dele. Sou muito fã do Mbappé. Sem dúvida nosso maior ídolo do país no momento é o Neymar, então não posso descartar ele. Esses três são grandes ídolos- disse Wesley à Corinthians TV.

Cada vez mais integrado ao profissional, o camisa 36 se mostrou incomodado com a seca de títulos do Timão – que não ganha uma taça desde o Paulistão de 2019 – e deseja ajudar o clube ao máximo.

– Sou muito grato ao professor pelas oportunidades que vem me dando. O objetivo de todos nós é fazer o Corinthians voltar a vencer, dar orgulho para a torcida. Meu objetivo é poder sempre ajudar, agregar com gols, e se Deus quiser conseguir ganhar um título pelo Corinthians, esse é o maior objetivo – concluiu o atacante de 18 anos.

Destaque nas categorias de base do Timão, Wesley assinou seu primeiro contrato profissional no ano passado, com vínculo até 2025 e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 264 milhões na cotação atual).

