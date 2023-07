Xavi critica alta intensidade de Arsenal em amistoso contra Barcelona: ‘Jogamos amigável e eles, a final da Champions’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 16:46 Compartilhe

A madrugada desta quinta-feira (27) foi marcada pela grande partida de oito gols entre Arsenal e Barcelona pela pré-temporada. Os ingleses saíram vitoriosos por 5 a 3, mas a disputa não foi vista como positiva por Xaxi Hernández, que criticou o rival.

Após a partida, o treinador espanhol concedeu entrevista coletiva e analisou os 90 minutos. Para o ex-jogador, a intensidade dos jogadores do Arsenal foi excessiva para um amistoso de preparação.

+ Mbappé rejeita time de Jorge Jesus, Corinthians anuncia reforço para a zaga… O Dia do Mercado!

– Jogamos o nosso primeiro amigável e eles, a final da Champions. Não é normal ver este número de faltas e interrupções neste tipo de jogo – frisou.

A diferença entre as equipes pode ser classificada pela presença dentro de campo durante a pré-temporada. Este foi apenas o primeiro jogo do Barcelona, já que teve a partida contra a Juventus cancelada devido a uma gastroenterite viral em boa parte do elenco, enquanto o Arsenal disputou o quarto amistoso e tem estreia marcada para a próxima quarta-feira (2), contra o Mônaco, pela final da Copa Emirates e em seguida contra o Manchester City, em outra decisão, pela Supercopa da Inglaterra.

O reinício do clube catalão teve como déficit o sistema defensivo, em que resultou em cinco gols sofridos. Xavi destacou a fragilidade do time, mas alertou que jogos de pré-temporada são testes.

+ Em noite de golaços, Real Madrid vence amistoso contra o Manchester United

– Viram-se coisas positivas mas penso que temos estado delicados na defesa. Temos acumulado minutos, temos tentado jogadores em lugares que não são habituais, como Frenkie de pivô, Dembélé por dentro ou Ferran como um falso nove. Portanto, apesar do resultado, foi um bom teste.

A segunda partida do Barcelona pela pré-temporada será neste sábado (29), contra o Real Madrid, às 18h (de Brasília), pelo primeiro ‘El Clásico’ de 2023/24.