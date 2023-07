WTA de Praga veta participação de russas e bielorrussas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 17:23 Compartilhe

A organização do WTA de Praga, na República Tcheca, anunciou que pediu que atletas russas e bielorrussas não viajassem para o país para a disputa do torneio que terá início na próxima semana.

De acordo com informaçõs avançadas pela agência de notícias Associated Press, o diretor geral do torneio, Miroslav Malý, informou que nesta sexta-feira uma atleta portadora de um passaporte russo foi impedida pela polícia migratória da República Tcheca de entrar no país dada sua nacionalidade.

Malý não quis informar quem foi a atleta impedida de entrar, mas explicou que nas sequências dos fatos, optou por entrar em contato com as atletas russas e bielorrussas que disputaríam a competição pedindo que elas não viajassem ao país.

Na lista de inscritas paa a chave principal, apenas a bielorrussa ex-top 20 Aliaksandra Sasnovich é de nacionalidade da restrição. Já no quali, a competição teria as russas: Diana Shnaider, Polina Kudermetova e Erika Andreeva.

Vale destacar que o governo da República Tcheca publicou há tempos uma norma que impede que russos e bielorrussos adentrem seus territórios para competir em qualquer modalidade esportiva, de qualquer categoria. A ressolução é similar a aplicada na Polônia e que impediu na semana passada a ex-top 3 Vera Zvonareva de disputar o WTA de Varsóvia.