WTA anuncia mudanças no calendário e plano final para pagamento igualitário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 11:51 Compartilhe

A Associação das Tenistas Profissionais (WTA) anunciou nesta terça-feira como será seu novo calendário e novas regras de entrada nos torneios, além de detalhar plano e prazos para que suas competições paguem o mesmo que os equivalentes no circuito masculino. Os planos têm 2027 e 2033 como prazos.

Exatos 50 anos após a sua fundação, a WTA consegue definir um plano efetivo para que o objetivo de suas nove fundadoras de que mulheres tenistas fossem remuneradas de maneira igualitária a dos homens, do circuito ATP.

O novo plano estratégico é uma segunda fase do trabalho feito em conjunto com a ATP para tornar o tênis um produto único e atrativo também para novos fãs. A primeira fase foi a equidade em classificação dos torneios e distribuição similar de pontos. Desde o início desta temporada, os torneios de ambos os circuitos distribuem 1000, 500 e 250 pontos. Os WTAs na transição do circuito ITF distribuem 125 pontos, mesma pontuação dos maiores Challenger do circuito masculino.

Agora o plano definiu que todos os torneios deverão pagar o mesmo que aos homens. As regas determinam que os torneios 1000 e 500 combinados, que têm chaves masculinas e femininas, equiparem a premiação financeira até no máximo 2027. Já os torneios 1000 e 500 que não são mistos têm até 2033 para se adaptar. Com a revisão do calendário, serão 10 torneios WTA 1000 a cada ano, dos quais Indian Wells e Miami já são disputados em duas semanas. Contando Roma, que passou pela mudança este ano, até 2025 o projeto é de colocar mais cinco torneios em duas semanas, o que vai aumentar o número de participantes para 102 posições ente classificadas diretas, convites e qualificatório. São os Madri e Pequim (2024) e Cincinnati e Toronto/Montreal (2025). Ao todo serão 10 torneios em nível 1000, contando com Doha, Dubai e um evento a ser anunciado.

Além do aumento de 9 para 10 WTA 1000, calendário também contará com 17 WTA 500: Abu Dhabi, Adelaide, Berlim, Brisbane, Charleston, Eastbourne, Monterrey, San Diego, Seul, Estrasburgo, Stuttgart, Tóquio, United Cup, Washington, Zhengzhou e dois a serem anunciados.

A questão de premiações financeiras equivalentes de torneios do mesmo nível no masculino, são previstos para no máximo 2033, tanto em WTA 500 como em WTA 250.

Ainda de acordo com as novas regras, em semanas que houver WTA 500 e 250 no calendário, as tenistas do top 30 têm de se inscrever nos torneios 500, e poderão pedir no máximo duas exceções ao ano para jogarem um 250 com “exceção especial”. As exceções especiais incluem defesa de título ou atletas que queiram jogar em seus países de origem.

A parti de agora, os WTA 250 serão focados em serem mais regionais, para fomentar localmente o esporte nos países de macrorregiões do globo. “Os torneios (250) terão um foco regional mais forte para criar um modelo de negócios mais sustentável e viável que ajudará a promover a próxima geração de estrela”, afirma o comunicado da WTA.

No momento, todos os torneios do Grand Slam, a United Cup e os WTA 1000 de Indian Wells e Miami já fazem o pagamento igualitário para homens e mulheres.