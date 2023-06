WSL: Kelly Slater não participará da etapa de Saquarema por questões médicas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 14:12 Compartilhe

O 11 vezes campeão do mundo, Kelly Slater, está fora da etapa de Saquarema do Circuito Mundial da WSL. Nas redes sociais, o americano alegou que estava “passando mal” e com isso, foi substituído pelo brasileiro Jadson André.

O atual 23º colocado do Ranking do Circuito Mundial, Kelly Slater estava competindo através dos Wildcards, que são convites entregues pela WSL. O objetivo de Slater atualmente é conseguir uma vaga para as olimpíadas de Paris em 2024. A última vez em que o Americano disputou uma etapa no Brasil foi em 2019, ficando em nono.

Agora com Slater fora, quem assumiu a vaga do americano foi o brasileiro Jadson André, sendo o 10º representante do Brasil no Rio Pro (oito no masculino e dois no feminino).

O surfe brasileiro vem dominando a etapa de Saquarema, vencendo as últimas quatro edições (2017, 2018, 2019 e 2022), tendo Filipe Toledo como o atual Tricampeão.