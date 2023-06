WSL: Filipe Toledo começa mal, porém vira nos últimos minutos e Medina vai para repescagem em Saquarema

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 14:39 Compartilhe

O município de Saquarema recebeu hoje a primeira fase da etapa da WSL, que vai até primeiro de julho. A “Brazilian Storm” foi para água com duelos eletrizantes, mas nem todos conseguiram a classificação de primeira. Dos integrantes da equipe masculina, apenas João Chianca (Chumbinho), Filipe Toledo, Yago Dora e ítalo Ferreira passaram para a próxima fase. Gabriel Medina, Samuel Pupo, Caio Ibelli, Jadson André foram para a repescagem.

A bateria do campeão da edição de El Salvador, Toledo, foi bem agitada. O brasileiro tricampeão da etapa Rio Pro disputou a passagem para a próxima fase com o compatriota Pupo. De início, Filipe começou abaixo de seu esperado e Samuel teve as melhores notas, no entanto, Filipinho virou no final com 14.53, três centésimos de diferença de Samuca.

O duelo de Medina também foi um disputado, porém o tricampeão mundial começou bem. Já com 16 minutos conseguiu um belo aéreo e assumiu a ponta. No entanto, também de virada, Yago garantiu um 8,83 e conseguiu a classificação para a próxima fase.

O surfista Ítalo Ferreira levantou a torcida em Saquarema. O brasileiro foi dominante durante toda a sua prova, contra Leonardo Fioravanti e Kanoa Igarashi, conquistou boas notas e não teve problemas para se classificar.

A dupla feminina, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima foram para a repescagem. A natural do Ceará teve dificuldades para conseguir a sua primeira onda, mas quando conquistou, teve uma pontuação baixa e não conseguiu passar para a próxima etapa. Mesmo abrindo vantagem durante todo o processo, Tati teve uma disputa acirrada com Caroline Marks porém, a americana conseguiu levar a melhor.

CONFIRA ABAIXO OS RESULTADOS DOS ROUNDS DE HOJE

ROUND 1 MASCULINO

14.20 Ethan Ewing (AUS) x 12.47 Caio Ibelli (BRA) x 14.13 Rio Waida (IND)

14.83 João Chianca (BRA) x 14.83 Matthew McGillivray (AFR) x 10.20 Seth Moniz (HAV)

14.53 Filipe Toledo (BRA) x 13.83 Callum Robson (AUS) x 14.50 Samuel Pupo (BRA)

15.17 Gabriel Medina (BRA) x 15.53 Yago Dora (BRA) x 8.40 Ian Gentil (HAV)

6.73 Griffin Colapinto (EUA) x 10.33 Liam O’Brien (AUS) x 8.24 Jadson André (BRA)

15.00 Italo Ferreira (BRA) x 11.40 Leonardo Fioravanti (ITA) x 9.13 Kanoa Igarashi (JPN)

ROUND 1 FEMININO

8.14 Carissa Moore (HAV) x 9.00 Lakey Peterson (EUA) x 7.43 Silvana Lima (BRA)

12.50 Caroline Marks (EUA) x 10.90 Tatiana Weston-Webb (BRA) x 10.27 Bettylou Sakura Johnson (HAV)