WSL: Etapa de Saquarema é adiada pela terceira vez consecutiva devido as ondas baixas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 11:19 Compartilhe

O Vivo Rio Pro da WSL desta segunda-feira (26), foi cancelado pela terceira vez consecutiva devido as baixas ondas em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro. Sem competição desde sexta-feira (23), a próxima chamada será amanhã (27), sem descartar a possibilidade de um novo adiamento.

Até o momento, o único dia em que teve competição foi na sexta-feira (23). Nesse dia, os brasileiros brilharam em suas baterias. João Chianca, Filipe Toledo, Yago Dora e ítalo Ferreira avançaram para as oitavas de final. Porém, Gabriel Medina, Caio Ibelli, Samuel Pupo, Jadson André e Tatiana Weston-Webb foram direto para a repescagem e irão decidir a permanência no torneio assim que for retomada

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Gabriel Medina e Tatiana estão em quinto lugar na tabela, a última colocação do Ranking para avançar as finais da WSL. Com ambos na repescagem, cair na primeira fase da competição, será um resultado desastroso para eles.

+ Veja os valores dos lotes arrematados no leilão do Instituto Neymar

PRÓXIMAS BATERIAS:

REPESCAGEM FEMININA:

Molly Picklum (AUS) x Johanne Defay (FRA)

Tatiana Weston-Webb (BRA) x Catlin Simmers (EUA)

REPESCAGEM MASCULINA:

Griffin Colapinto (EUA) x Jadson André (BRA)

Connor O’Leary (AUS) x Ian Gentil (HAV)

Gabriel Medina (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

Caio Ibelli (BRA) x Barron Mamiya (HAV)

Jack Robinson (AUS) x Seth Moniz (HAV)

Matthew McGillivary (AFS) x Jordy Smith (AFS)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Rio Waida (IND)

Callum Robson (AUS) x Kanoa Igarashi (JPN)