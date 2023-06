WSL: etapa de Saquarema é adiada pela quarta vez seguida por conta da má condição das ondas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 9:15 Compartilhe

Pela quarta vez consecutiva, a etapa do Vivo Rio Pro é adiada por conta das baixas ondas na praia de Itaúna, em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro. Desde sexta-feira (23) sem competição, a WSL transferiu o surf para amanhã (28), que há grandes possibilidades de ser realizada.

Na sexta-feira, João Chianca, Filipe Toledo, Yago Dora e ítalo Ferreira avançaram para as oitavas de final. Ficaram para a repescagem para decidir o futuro na etapa os surfistas Gabriel Medina, Caio Ibelli, Samuel Pupo, Jadson André e Tatiana Weston-Webb.

No dia de amanhã (28), segundo a WSL, existe a grande possibilidade de ser realizada a etapa, com ondas de até 1,5m de altura e ventos de até 15km/h vindo da terra na parte da manhã e do mar na parte da tarde. A previsão é de que as baterias comecem pelas 6:45h.

PRÓXIMAS BATERIAS:

REPESCAGEM FEMININA:

Molly Picklum (AUS) x Johanne Defay (FRA)

Tatiana Weston-Webb (BRA) x Catlin Simmers (EUA)

REPESCAGEM MASCULINA:

Griffin Colapinto (EUA) x Jadson André (BRA)

Connor O’Leary (AUS) x Ian Gentil (HAV)

Gabriel Medina (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

Caio Ibelli (BRA) x Barron Mamiya (HAV)

Jack Robinson (AUS) x Seth Moniz (HAV)

Matthew McGillivary (AFS) x Jordy Smith (AFS)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Rio Waida (IND)

Callum Robson (AUS) x Kanoa Igarashi (JPN)