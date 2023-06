WSL: confira as baterias de estreia da etapa de Saquarema

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 14:18 Compartilhe

Depois de El Salvador, a cidade de Saquarema está em contagem regressiva para receber mais uma etapa da WSL. A organização divulgou neste domingo as baterias de estreia para a oitava etapa do campeonato. O evento realizado desde 2017, começa nesta sexta-feira (23) e vai até primeiro de Julho.

Boas disputas são esperadas para este torneio, como o tricampeão consecutivo do evento Felipe Toledo contra o 11 vezes campeão do mundo Kelly Slater, além do australiano Callum Robson. No feminino, a brasileira Silvana Lima vai enfrentar a multicampeã Carissa Moore. Outros brasileiros estão no torneio, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, irão enfrentar o compatriota Yago Dora e o italiano Leonardo Fioravanti.

ROUND 1 MASCULINO

Ethan Ewing (AUS) x Caio Ibelli (BRA) x Rio Waida (IND)

João Chianca (BRA) x Matthew McGillivray (AFR) x Seth Moniz (HAV)

Filipe Toledo (BRA) x Callum Robson (AUS) vs .Kelly Slater (EUA)

Gabriel Medina (BRA) x Yago Dora (BRA) x Ian Gentil (HAV)

Griffin Colapinto (EUA) x Liam O’Brien (AUS) x Samuel Pupo (BRA)

Jack Robinson (AUS) x Ryan Callinan (AUS) x Barron Mamiya (HAV)

John John Florence (HAV) x Connor O’Leary (AUS) x Jordy Smith (AFR)

Italo Ferreira (BRA) x Leonardo Fioravanti (ITA) x Kanoa Igarashi (JPN)

ROUND 1 FEMININO

Molly Picklum (AUS) x Stephanie Gilmore (AUS) x Gabriela Bryan (HAV)

Carissa Moore (HAV) x Lakey Peterson (EUA) x Silvana Lima (BRA)

Tyler Wright (AUS) x Caitlin Simmers (EUA) x Johanne Defay (FRA)

Caroline Marks (EUA) x Tatiana Weston-Webb (BRA) x Bettylou Sakura Johnson (HAV)

