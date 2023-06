WSL 2023: liga mundial de surf cancela baterias deste domingo em Saquarema

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 9:36 Compartilhe

As baterias do Rio Pro, etapa de Saquarema da WSL, foram canceladas pelo segundo dia consecutivo. Mais uma vez, a organização da liga mundial de surf considerou as ondas da Praia de Itaúna muito fracas para a realização das disputas. A sequência da competição deve acontecer nesta segunda-feira (26), a partir das 8h45, caso as condições ajudem. Um novo adiamento não é descartado.

Por enquanto, os surfistas só entraram nas águas de Saquarema para competir na última sexta-feira (23). Nesse dia, a primeira fase do Rio Pro foi disputada. Os brasileiros João Chianca, Filipe Toledo, Yago Dora e Ítalo Ferreira avançaram para as oitavas de final. No entanto, Gabriel Medina, Caio Ibelli, Samuel Pupo, Jadson André e Tatiana Weston-Webb foram para a repescagem e decidirão o futuro assim que a competição for retomada.

Gabriel Medina é o atual quinto colocado do ranking mundial, mesma situação de Tatiana entre as mulheres. Os dois ocupam a última vaga para as finais da WSL, e uma eliminação já na primeira fase em Saquarema seria um péssimo resultado. Quem também depende da repescagem é o atual líder da classificação masculina, o norte-americano Griffin Colapinto. Ele terá pela frente o brasileiro Jadson André.

Próximas baterias:

Repescagem feminina

Molly Picklum (AUS) x Johanne Defay (FRA)

Tatiana Weston-Webb (BRA) x Catlin Simmers (EUA)

Repescagem masculina

Griffin Colapinto (EUA) x Jadson André (BRA)

Connor O’Leary (AUS) x Ian Gentil (HAV)

Gabriel Medina (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

Caio Ibelli (BRA) x Barron Mamiya (HAV)

Jack Robinson (AUS) x Seth Moniz (HAV)

Matthew McGillivary (AFS) x Jordy Smith (AFS)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Rio Waida (IND)

Callum Robson (AUS) x Kanoa Igarashi (JPN)