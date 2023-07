Wimbledon rejeita pedido de McEnroe e Borg

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 14/07/2023 - 11:57 Compartilhe

De acordo com o jornalista americano Ben Rothenberg, especializado em tênis, John McEnroe teve um pedido negado pela organização do torneio de Wimbledon nesta sexta-feira.

O relato foi contado pela ESPN americana onde McEnroe, tetracampeão do torneio, pediu para bater uma bola na quadra central com Bjorn Borg, seis vezes vencedor de Wimbledon. A organização rejeitou e ofereceu a quadra 6 para os dois.

O torneio britânico é o de mais tradição e etiqueta do circuito mundial. A quadra central foi liberada para treinos dos principais favoritos somente no ano passado antes do evento começar. E o evento é aberto pelo campeão do ano anterior no masculino e no segundo dia pela campeã do ano anterior.