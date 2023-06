William Batista, técnico interino do Vasco, garante máxima entrega da equipe contra o Cuiabá: ‘Não desistir da jogada’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 16:52 Compartilhe

William Batista é o grande nome que vai comandar o Vasco interinamente contra o Cuiabá, na próxima rodada do Brasileirão. Este é o maior desafio na curta carreira do treinador, que foi bem recebido pelo elenco nos últimos dias.

– Fui bem recebido. Todos os jogadores são grandes pessoas e seres humanos. É uma troca de energia do que eles me ofereceram nestes três dias. E também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, energia e do que podemos fazer juntos para o jogo de amanhã – afirmou William Batista.

Caso vença o Cuiabá, o Vasco vai conquistar a primeira vitória como mandante no Brasileirão. E é o que William Batista almeja. Segundo o técnico, não vai faltar suor para isto.

– A expectativa de quando se entra em campo tem que ser de vencer. A nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr, se esforçar ao máximo e não desistir de nenhuma jogada. No final do jogo, sair com os três pontos que é o que interessa para o Vasco. É o que o nosso torcedor merece – disse o técnico.

A partida entre Vasco e Cuiabá será nesta segunda-feira. O jogo será às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro.