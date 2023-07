Weverton evita traçar metas para o Palmeiras na temporada: ‘Não sabemos nem se estaremos vivos no fim do ano’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 18:27 Compartilhe

O Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias. Acabou com o jejum no Campeonato Brasileiro e trouxe de volta à torcida, pelo menos temporariamente, a esperança de quem sabe continuar lutando pelo título nacional. Nos vestiários após os 3 a 1 sobre o Fortaleza, no sábado (22), no Allianz Parque, o goleiro Weverton evitou fazer projeções sobre o futuro alviverde na competição.

– Não é uma frase clichê, mas o Palmeiras sempre vai jogar para ganhar a próxima partida. Não dá para a gente saber de verdade o que vai acontecer no final do ano. Não sabemos nem se vamos estar vivos. Tudo pode acontecer na vida da gente. Tem muita água para passar debaixo da ponte.

+ Clique aqui e veja como apostar no Brasileirão

+ Confira os jogos e classificação resultados do Brasileirão-23 na tabela do LANCE!

Até aqui na rodada, a combinação de resultados deixou o Verdão na quarta colocação da tabela, com 28 pontos.

E, com isso, o arqueiro alviverde é direto que o resultado ante o Fortaleza, mais do que efeitos positivos em matéria de pontuação, é determinante para a retomada da confiança no plantel.

– Mais importante para a gente eram os três pontos, trazer de volta a confiança. Futebol a gente sabe, ela (confiança) vem com as vitórias. E acredito que a partir de hoje entraremos mais determinantes nas partidas – disse Weverton, que concordou ter tido uma boa atuação no jogo.

– Todo mundo sabe o quanto a gente precisava da vitória. E é natural que você acabe se expondo mais. Não dá para ser diferente, você enfrenta um time bem treinado, que aproveita os espaços que se dão. O Fortaleza aproveitou e felizmente eu estava em uma noite feliz.