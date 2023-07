Wendel embarca para a Rússia, e Flamengo observa conversas com Zenit para dar próximo passo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 11:13 Compartilhe

Mais um capítulo na novela envolvendo a negociação por Wendel. Na noite do último domingo (23), o volante embarcou rumo à Rússia para se apresentar ao Zenit e iniciar as conversas por uma possível liberação. O Flamengo observa a negociação para dar próximo passo.

Vale destacar que Wendel atrasou sua ida para a Rússia, visto que deveria ter viajado no sábado (22). O empresário do jogador se dirigiu sozinho a São Petersburgo, disse que aguardava o atleta e negou qualquer tipo de problema entre o volante e o Zenit. A informação foi divulgada por Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Como estava no Brasil para resolver problemas pessoais, Wendel não se apresentou ao Zenit para a pré-temporada e, inclusive, perdeu a disputa da Supercopa da Rússia e também se ausentou da primeira rodada do campeonato nacional.

Com a ida de Wendel para a Rússia, o Flamengo aguarda um avanço nas negociações com o Zenit. O jogador já manifestou o desejo de defender o rubro-negro e pode chegar a um consenso com o clube russo para agilizar as tratativas. O Rubro-Negro espera, mas precisa ser incisivo na tomada de decisões devido ao prazo para o fechamento da janela de transferências: 2 de agosto.