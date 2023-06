Web brinca com ‘sorte’ do SBT por classificação do Corinthians para a Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 23:27 Compartilhe

A vitória do Corinthians sobre o Liverpool-URU, na Libertadores, por 3 a 0, classificou a equipe para a Copa Sul-Americana. Alguns internautas ressaltaram a “sorte” do SBT pela ida do clube paulista para o torneio. A emissora de Silvio Santos é a detentora dos direitos de transmissão da competição.

– Do jeito que o SBT tem sorte com finais entre dois times brasileiros, já pensou uma final de Sul Americana entre São Paulo x Corinthians? – brincou um internauta.

– Globo transmitindo a classificação do Corinthians para a Sulamericana do SBT. Que coisa, não? (risos) – comentou outro torcedor.

– Corinthians classificado para a Sul-Americana. Imagens exclusivas da diretoria do SBT na sede do canal neste momento – publicou um perfil junto a um GIF de pessoas comemorando.

O SBT transmitiu as últimas três edições da Libertadores, e em todas, a final foi disputada por dois brasileiros (Santos x Palmeiras; Flamengo x Palmeiras; e Athletico x Flamengo). No ano passado, a emissora perdeu os direitos do torneio para a Globo, mas garantiu a exibição da Sul-Americana.

