Wawrinka estreia com vitória em Umag

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 19:43 Compartilhe

O suíço Stan Wawinka, ex-top 3 e atual 72º da ATP, venceu na estreia do ATP 250 de Umag, na Coácia, ao superar o qualifier do austríaco Filip Misolic, 129º. Wawrinka encara o argentino Federico Coria na sequência do torneio.

Sexto favorito, Wawinka precisou de de 1h03 para fechar o placar em 6/3 6/2 tendo convertido quarto aces conta dois de Misolic, venceu 58% dos pontos jogados com seu primeiro serviço conta 77% de aproveitamento do suíço.

Na segunda rodada do torneio, Wawrinka encara o argentino Federico Coria, 108º, que venceu o suíço Marc Andrea Huesler, 83º, com placar de 6/4 6/2.

“É ótimo estar de volta aqui em Umag”, disse Wawrinka na entrevista pós jogo. “Ganhei meu primeiro título aqui e tenho ótimas lembranças. É ótimo ainda estar jogando. Gosto muito do que estou fazendo. Gosto muito de jogar diante das pessoas. É ótimo para mim estar de volta aqui”, pontuou em referência ao título conquistado em 2006.