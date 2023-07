Wawrinka alcança, em Umag, sua 1ª final em quatro anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 20:18 Compartilhe

O ex-top 3, o suíço Stan Wawrinka, atual 72º do mundo, alcançou, na noite deste sábado, sua primeira final em quase quatro anos ao atingir a decisão do ATP 250 de Umag, na Croácia, jogado no saibro.

O dono de três títulos de Grand Slam, de 38 anos, passou pelo italiano Lorenzo Sonego, 43º colocado, por 6/3 6/4 após 1h26min de duração e vai encarar o australiano Alexei Popyrin, 90º, que passou pelo italiano Matteo Arnaldi, 76º, por 6/7 (7/2) 7/5 6/3.

Wawrinka jogou sua última final no fim de 2019 na Antuérpia, na Bélgica, e seu último troféu foi em 2017 no saibro de Genebra, na Suíça. Ele tentará seu 17º caneco nesta que será a 31ª decisão.

Aos 38 anos e quatro meses, Wawrinka se torna o segundo mais velho a alcançar uma final de ATP desde 1990 ficando atrás apenas de Ivo Karlovic que o fez com 39 anos e dez meses. Stan fica na frente de Roger Federer que fez sua final mais velho com 38 anos e dois meses.