Warriors adquire Chris Paul em troca com Wizards 

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 16:47 Compartilhe

O Golden State Warriors adquiriu o veterano Chris Paul em uma troca com o Washington Wizards. A informação é do insider Adrian Wojnarowski, da ESPN. Segundo a publicação, o jovem Jordan Poole está a caminho de Washington.

Além disso, o Wizards recebe futuros ativos do Draft. Shams Charania, do portal The Athletic, informa que o Warriors abriu mão de uma escolha de primeira (protegida) de 2030 e outra de segunda rodada (2027). chris paul troca

Dessa forma, o armador de 38 anos passa a ter mais uma chance de conquistar o seu primeiro título da NBA. Paul chegou ao Wizards na semana passada, após uma troca com o Phoenix Suns. No entanto, o jogador e a direção do Wizards decidiram que não seguiriam juntos.

O Golden State Warriors adquiriu o veterano Chris Paul em uma troca com o Washington Wizards. A informação é do insider Adrian Wojnarowski, da ESPN. Segundo a publicação, o jovem Jordan Poole está a caminho de Washington. chris paul troca

Além disso, o Wizards recebe futuros ativos do Draft. Shams Charania, do portal The Athletic, informa que o Warriors abriu mão de uma escolha de primeira (protegida) de 2030 e outra de segunda rodada (2027).

Jim Poorten / AFP

Dessa forma, o armador de 38 anos passa a ter mais uma chance de conquistar o seu primeiro título da NBA. Paul chegou ao Wizards na semana passada, após uma troca com o Phoenix Suns. No entanto, o jogador e a direção do Wizards decidiram que não seguiriam juntos. chris paul troca

A saída de Poole era esperada por dois motivos. O primeiro foi a briga com Draymond Green, na última offseason. O armador de 24 anos chegou a levar um soco do veterano. A confusão teria, inclusive, causado um racha no vestiário do time. Veterano de um lado, jovens do outro.

Além disso, Poole tinha um contrato “salgado” pela pouca efetividade em quadra. Agora, em Washington, ele provavelmente terá bastante espaço chris paul troca.

Wizards

Em contrapartida, essa negociação é a terceira do Wizards nesta offseason. Na última semana, o astro Bradley Beal foi envolvido em uma troca para o Suns. Já nessa quarta-feira (21), Kristaps Porzingis foi negociado com o Boston Celtics. Ou seja, o processo de reformulação do elenco será profundo.

Além disso, o ala Kyle Kuzma abriu mão do último ano de contrato e decidiu testar o mercado. Ou seja, se tornou agente livre irrestrio. Dessa forma, poderá assinar com qualquer equipe da NBA. chris paul troca

No final do último mês, a franquia de Washington contratou Michael Winger para o cargo de presidente. O executivo, aliás, chegou com carta branca para fazer as mudanças necessárias na equipe. O dono da franquia, Ted Leonsis, inclusive, não é contrário a uma reconstrução.

Nos últimos cinco anos, o Wizards só foi aos playoffs em 2021, quando caiu logo na primeira rodada. chris paul troca