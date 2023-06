Walber comemora quebra de jejum do Guarani após triunfo contra o Vitória na Série B

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 12:23 Compartilhe

O Guarani quebrou um jejum de seis jogos sem vencer na Série B do Brasileiro antes da parada para a Data Fifa. O triunfo no último domingo contra o Vitória por 2 a 0, pela 14ª rodada da competição, no Brinco de Ouro, trouxe um alívio na estreia do técnico Umberto Louzer. O zagueiro Walber, que foi titular na partida, comemorou o resultado do Bugre.

– Ficamos felizes pela vitória e pelo desempenho de toda a equipe. Terminamos o jogo sem sofrer gol e isso é muito importante. Trabalhamos demais durante esses 15 dias sem partida e foi interessante para ajustar a nossa equipe para voltar ao caminho das vitórias – disse Walber.

Aos 26 anos, o defensor está em sua segunda passagem pelo Guarani e estreou no empate sem gols contra o Vila Nova na 13ª rodada da Série B do Brasileiro.

Na próxima rodada, nesta quarta-feira, o Guarani vai encarar o Mirassol em duelo também dentro de casa, às 21h30. O adversário do Bugre vem de duas vitórias seguidas no torneio.

– Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A gente vai jogar em casa. Esse é um confronto direto. Vamos buscar vencer para encostar na parte de cima da tabela – finalizou o zagueiro, que vê o Guarani atualmente na 9ª posição com 19 pontos.