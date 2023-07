Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 13:12 Compartilhe

A conquista de Wimbledon neste sábado fará com que a tcheca Marketa Vondrousova alcance o top 10 pela primeira vez na carreira com o décimo lugar no ranking da próxima segunda-feira.

Ela somará 2000 pontos e irá aos 3106 pontos. O melhor ranking anterior dela havia sido em 2019 com o 14º posto.

A subida da tcheca vai evitar que a brasileira Beatriz Haddad Maia ganhe posição na tabela e permança no 13º lugar com 2745 pontos. A brasileira ficará portanto a 361 pontos do top 10.