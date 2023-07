Vondrousova derruba Jabeur e é campeã em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 11:39 Compartilhe

A surpreendente tcheca Marketa Vondrousova, número 42 do mundo, conquistou, neste sábado, o título de Wimbledon, o mais tradicional torneio do esporte, e consagrou seu primeiro título de Grand Slam na carreira.

A canhota derrotou a tunisiana Ons Jabeur, sexta do mundo e algoz de Aryna Sabalenka, por 2 sets a 0 com um duplo 6/4 após 1h20min na quadra central lotada no All England Club.

Esta é apenas a segunda conquista da tcheca que havia vencido um torneio em 2017, ano que fez final em Roland Garros, e agora ergue sua segunda taça e logo um Major.

Jabeur bate na trave pela terceira vez. Foi vice em Wimbledon ano passado e no US Open e adia o primeiro título de Slam para uma tunisiana e uma africana.

Na partida deste sábado ela conseguiu uma quebra, levou o primeiro set, viu Ons abrir 3 a 1 na segunda parcial, devolveu a desvantagem e fechou a partida com autoridade no segundo match-point. Ela se jogou na quadra para celebrar a conquista.