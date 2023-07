Vondrousova acaba com encanto de Svitolina e alcança a final de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 10:58 Compartilhe

A tenista tcheca Marketa Vondrousova, número 42 do mundo, se tornou, nesta quinta-feira, a primeira classificada para a decisão de Wimbledon ao acabar com o encanto da ucraniana Elina Svitolina, 76ª colocada.

Vondrousova precisou de apenas 1h14min para superar a ucraniana ex-top 5, por um duplo 6/3 na quadra central do All England Club.

Svitolina vinha na melhor campanha após se tornar mãe em outubro do ano passado e voltar a jogar em abril. Ela havia derrotado a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek nas quartas de final em grande partida.

Ela disputou sua terceira semifinal de Grand Slam e ainda segue sem passar para uma decisão.

Enquanto isso, Vondrousova alcança sua segunda final. Em 2017 foi vice-campeã de Roland Garros e vai buscar o caneco inédito de Major na carreira no sábado, às 10h, contra Aryna Sabalenka, segunda colocada, ou Ons Jabeur, sexta do mundo.

O jogo

Svitolina entrou de forma irreconhecível em quadra sofrendo com o potente saque da canhota e cometendo erros. Levou uma quebra no começo, devolveu a seguir, mas foi quebrada adiante sem reação.

No segundo set levou duas quebras com rapidez vendo a rival abrir 4 a 0. Svitolina reagiu, devolveu as duas quebras, mas quando serviu para empatar, foi quebrada de novo e Vondrousova fechou a contagem.