Voltam quando? São Paulo tem lista de jogadores em transição no CT da Barra Funda

O São Paulo vive com o problema de desfalques nesta temporada. Para se ter uma ideia, na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no último sábado (24), dez jogadores estavam fora da partida, sendo que nove deles por lesão. A única exceção era o volante Gabriel Neves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O que chama atenção na lista de lesionados do Tricolor são os jogadores que estão na chamada ‘transição’, que costuma ser uma das partes finais da recuperação.

São quatro atletas nesta situação: Talles Costa (transição após sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis) e Welington (transição após cirurgia no tornozelo esquerdo). O que chama atenção é que, desa lista, três são laterais, dois esquerdos e um direito. Somente Talles, meia, não faz parte do setor.

O quarteto é desfalque do São Paulo há bastante tempo. Moreira não joga desde o dia 27 de outubro do ano passado, ou seja, está oito meses afastado. Igor Vinícius, por sua vez, jogou a partida contra a Ferroviária, no dia 19 de janeiro e até agora, não voltou ao time. Já Welington não atua desde o dia 13 de março, quando enfrentou o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Por último, Talles não joga desde o dia 25 de fevereiro, contra o São Bernardo.

O São Paulo, como de praxe, não divulga tempo de recuperação. Portanto, ainda não se sabe quando os jogadores poderão retornar. É certo que desde a pausa para os amistosos, Welington e Talles avançaram para o retorno, já que não constavam em transição nas informações que o Tricolor costuma passar a imprensa antes das partida.s Por outro lado, Igor Vinícius e Moreira já estavam nessa etapa quando o clube do Morumbi enfrentou o Palmeiras, último adversário antes da Data Fifa.

Enquanto isso, cinco atletas do São Paulo seguem sem um prazo de retorno, em tratamento no departamento médico do CT da Barra Funda. Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Erison (aprimora a forma física após estiramento em fibrose da coxa esquerda), Michel Araujo (estiramento na panturrilha esquerda) e Diego Costa (trauma na coxa direita), são os jogadores assistidos pelos médicos do clube.