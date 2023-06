Volta do Mundo Bambas: maior competição de capoeira chega ao Rio de Janeiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 15:57 Compartilhe

O ‘Volta do Mundo – Bambas’, a maior competição de capoeira do planeta, chega a mais uma edição e desta vez será realizada em grande estilo, no dia 22 de julho, às 18h, em um dos principais patrimônios do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. E para esta disputa, a organização mostra sua força atingindo patamares nunca antes vistos neste esporte: uma premiação inédita de 50 mil reais em jogo, batizando o evento de VMB 50K.

Esta bonificação sem precedente é um sinal claro de que a capoeira está rompendo fronteiras e finalmente dando aos atletas o reconhecimento que eles merecem. O valor ultrapassa os pagamentos feitos a atletas de destaque do UFC, principal organização de MMA, que muitas vezes lutam por bolsa inferior a 10 mil reais. O torneio oferece uma premiação inédita.

O evento será um espetáculo de habilidade, técnica e entretenimento. Pela primeira vez na história das competições de capoeira, os jogos seguirão um formato de combate que proporciona maior clareza e compreensão para o espectador, com o anúncio oficial do ganhador sendo apresentado em um telão imediatamente após o jogo entre eles, gerando expectativa e permitindo que o público faça parte do espetáculo.

Haverá as disputas de cinturão masculino e feminino, jogos casados, desafio internacional e jogos entre atletas PCD. A exemplo do UFC, as disputas por cinturão terão cinco apresentações: no caso do VMB, uma performance solo e quatro estilos de jogo tradicionais: Iúna, São Bento Grande de Angola, Angola e São Bento Grande da Regional. Já nas demais categorias, os atletas se enfrentarão em três apresentações: solo, Angola e São Bento Grande da Regional. Haverá sempre um descanso de 1 minuto entre cada apresentação, semelhante aos rounds de boxe e MMA.

O espectador vai poder acompanhar, torcer e se familiarizar com os atletas. Essa proposta busca dialogar também com o público fora do mundo da capoeira. Desde a criação da competição, em agosto de 2022, a competição vem atraindo os holofotes não apenas da comunidade da capoeira, mas também das modalidades de lutas em geral. A conquista do Pão de Açúcar como palco para o VMB50k é a concretização de um sonho para o corpo diretivo da empresa.

– Este feito possibilitará a expansão da capoeira para espaços igualmente emblemáticos e proporcionará aos capoeiristas de todo o mundo uma experiência singular e memorável – observa Felipe Tropeço, diretor-técnico do VMB.

A atração principal da noite será a disputa de cinturão na categoria masculina e do cinturão interino na categoria feminina. No card masculino, Erick Maia, vencedor do GP disputado em agosto de 2022 e atual detentor do título, enfrenta o desafiante Arthur Fiu, vencedor do GP de novembro. Essa disputa é aguardada com enorme expectativa pela comunidade da capoeira.

No feminino, o duelo será entre as competidoras Kitana e Bailarina, que disputarão o título interino devido à séria lesão no joelho da atual campeã mundial, Navalha, que precisou ser retirada do card. Navalha enfrentaria a vencedora do confronto entre Kitana e Bailarina, que aconteceria ainda neste mês para definir a desafiante.

– O objetivo sempre foi levar a capoeira para a prateleira mais alta no cenário das lutas de alta performance, reforçando no capoeirista em geral o prazer de praticar um esporte respeitado por todos e naqueles que se dedicam integralmente à modalidade o reconhecimento como atleta de

alto rendimento por parte da comunidade esportiva. O MMA e o jiu-jitsu já viveram essa escalada, é a vez da capoeira. Estamos confiantes de que demos um enorme passo nessa direção – comemora Saverio Scarpati, diretor-executivo da empresa.

CONFIRA OS CONFRONTOS

Categoria PCD

Cacique x Ivan

Neco x Patoca

Categoria Master

Mestre Calango x Mestre Topeira

Desafio Internacional

Magrela (Espanha) x Moica (Chile)

Categoria Ranqueados

Bem-te-vi x Miller

Disputa de cinturão interino feminino

Kitana x Bailarina

Disputa de cinturão masculina

Erick Maia x Arthur Fiu

