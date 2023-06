Vôlei Feminino: Brasil leva jogo para o tie-break, mas perde para o Canadá na Liga das Nações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 10:18 Compartilhe

Em uma partida disputada, a Seleção Feminina de Vôlei é derrotada para o Canadá por 3 sets a 2, em Bangkok, na Tailândia. Com muitos erros, as brasileiras até tentaram uma reação, mas no tie-break as Norte-Americanas levaram a melhor. As parciais foram: 28/30, 25/22, 25/23, 21/25 e 17/15.

O 1º set foi o mais disputado, com o jogo lá e cá, o Brasil venceu por 30/28. O destaque ficou para Carol, Thaísa e Rosamaria, que juntas fizeram 18 pontos, 6 de cada.

No set seguinte, o Canadá levou a melhor por 25/22. As brasileiras erraram muito, fazendo com que em um momento as canadenses abrissem 15/12 no placar. Certo momento da partida, Zé Roberto pediu tempo quando o placar estava 20/18 para as canadenses. Depois da pausa, os erros pioraram com problemas na definição no saque e no ataque.

No terceiro set, o jogo foi um pouco diferente, mas mesmo assim o Brasil não conseguiu vencer. No inicio o Canadá chegou a abrir 9/3, com dois pontos de bloqueio seguidos. As brasileiras chegaram a reagir, chegando a 17/14 e depois empatou com 22/22, mas não foi o suficiente. As canadenses fecharam com um 25/23.

No quarto set, as brasileiras começaram mal, dando a impressão de que o jogo ia fechar com o 3 a 1. Porém, no final, o Brasil reagiu e virou, com 19/18, e não saiu da dianteira mais. Com um erro de Brie King, a partida fechou com um 25/21.

No tie-break, o Brasil começou bem abrindo um 9/6, passando tranquilidade para que vencesse a partida. Porém as canadenses reagiram e viraram no fim e fecharam com um 17/15. A pontuadora da partida foi a Alexa Gray, com 25 pontos.

A próxima partida da seleção feminina será amanhã (30), às 10:30h da manhã, contra a seleção da Turquia. As turcas estão em quinto na tabela de classificação.