Volante renova, problemas na escalação e grana por Malcom… Veja as principais notícias do Corinthians no dia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 18:33 Compartilhe

Especulado no Al Hilal, da Arábia Saudita, o atacante Malcom pode fazer o Corinthians lucrar mais de 1 milhão de euros por conta do mecanismo de solidariedade Fifa. Vanderlei Luxemburgo terá importantes desfalques para o jogo deste sábado (22), contra o Bahia, e Ryan Gustavo renovou seu vínculo com o Timão. Clique nos links abaixo para conferir as principais notícias do Corinthians nesta sexta-feira (21).

Possível venda de Malcom a clube árabe pode dar respiro financeiro ao Corinthians

Com desfalques importantes, Corinthians fecha preparação para encarar o Bahia; veja provável escalação

Corinthians renova contrato com o volante Ryan Gustavo, pivô de confusão no Peru