Volante da Portuguesa elogia comissão técnica e relata preparação para estreia na Copa Paulista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 13:38 Compartilhe

A Portuguesa está preparada para estrear na Copa Paulista, competição que tem início no sábado (1º) para a equipe rubro-verde. O adversário da vez é o Santo André e a partida marca o início da caminhada da Lusa no torneio estadual em busca do retorno a competições nacionais – o campeão do torneio garante vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileirão de 2024.

Um dos reforços do clube para a competição, o volante Adriano Jr. está com as expectativas altas para o início da competição e ressaltou a força do grupo. Cria do Atlético-MG, o atleta de 23 anos elogiou o trabalho da comissão técnica de Leandro Zago durante o período de preparação.

+ Manchester United divulga nova camisa: confira uniformes vazados ou lançados para a próxima temporada europeia

+ Veja nomes que já estão ou podem chegar ao futebol da Arábia Saudita

– As expectativas são as melhores. A gente vem trabalhando forte e ressalto a qualidade da nossa equipe. Também parabenizo a comissão por todo o conhecimento que tem casa um dos profissionais do nosso dia a dia. Estamos trabalhando forte e com muito empenho.

O volante ainda afirmou que enxerga o elenco da Portuguesa como muito qualificado para buscar coisas grandes na competição. O jogador se sente confiante na busca pelo título, que é o principal objetivo do clube para a temporada.

– A Portuguesa chega muito forte na Copa Paulista, com a mentalidade positiva e sabendo o que quer na competição. Não podemos deixar passar essa oportunidade de conquistar o título. Sabemos que teremos jogos difíceis, mas estamos preparados para enfrentar o que vier na nossa frente.

A Lusa está no Grupo 3 da competição, ao lado de Portuguesa Santista, São Caetano, Santo André, EC São Bernardo e São José.