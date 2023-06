Vitória sobre o São Paulo encerra o jejum do Cruzeiro na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 23:19 Compartilhe

Ao fim do duelo com o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência, na noite de sábado (24), vencido pelo Cruzeiro por 1 a 0, gol contra de Rafinha, o sentimento do cruzeirense era de alívio duplo: fim do jejum de vitórias e manter uma boa distância de pontos para a zona do rebaixamento. Já eram sete partidas sem saber o que era levar os três pontos para casa.

A equipe azul não triunfava desde o dia 14 de maio, quando goleou o América-MG. De lá para cá, foram quatro derrotas (Grêmio, Atlético-MG Cuiabá e Fortaleza) e três empates (Grêmio, Flamengo e Bahia) em jogos pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

Encerrar a incômoda escrita diante do Tricolor do Morumbi, um algoz contumaz da Raposa, com histórico de vitórias superior ao do time mineiro, traz um fôlego novo para os próximos compromissos no campeonato.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, 1º de julho, às 21h, contra o Internacional, fora de casa. A Raposa com os seus 17 pontos “dorme” na 10ª posição, mas pode ser ultrapassado ao fim da rodada.

Já a distância da zona do rebaixamento é confortável. A equipe azul esta seis pontos à frente do Goiás, o atual 17º colocado e primeiro time da “zona da degola”.