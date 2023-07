Vitória do Brasil na Copa do Mundo Feminina rende memes nas redes sociais: ‘Capivara é melhor que canguru’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 12:30 Compartilhe

A goleada do Brasil contra o Paraná na estreia na Copa do Mundo Feminina rendeu diversos memes nas redes sociais. Além da vitória empolgante, os torcedores também comemoraram as diversas brincadeiras que a partida proporcionou.

Além dos internautas, alguns torcedores presentes no duelo também movimentaram as redes sociais. Um brasileiro chegou, inclusive, a estampar uma faixa com a frase: “Capivara is better than canguru” (Capivara é melhor que canguru, em tradução livre).

A CAPIVARA É MELHOR QUE O CANGURU pic.twitter.com/0HfnCkoDfQ — Olga Bagatini (@OlgaBagatini) July 24, 2023

Confira os principais memes

ESSA COPA VAI SER NOSSA pic.twitter.com/CDQQcDsfPA — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) July 24, 2023

ENTREGUEM A BOLA DE OURO PARA ARY BORGES A MAIOR QUE NÓS TEMOS #FIFAWWC pic.twitter.com/3GRbmQdboE — PlayGreen (@playgreenbr) July 24, 2023

EU E MINHA FAMÍLIA SOMOS FÃS DE ARY BORGES pic.twitter.com/CFC4nPLZ3U — desimpedidos (@desimpedidos) July 24, 2023