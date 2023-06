Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:53 Compartilhe

Com gol de Tiquinho Soares, o Glorioso venceu por 1 a 0, acabou com longa invencibilidade do Palmeiras no Allianz Parque e disparou na liderança do Brasileirão. Resultado fez a alegria dos botafoguenses e rendeu diversos memes nas redes sociais. Confira!