Vitoria Amaral celebra gol que colocou o São Paulo na final do Brasileiro Feminino sub-20

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 19:59 Compartilhe

Um dos destaques da equipe sub-20 do São Paulo, e perto renovar o seu vínculo com o clube, Vitória Amaral foi decisiva mais uma vez na quinta-feira (22). A atacante marcou o único gol da vitória sobre o Botafogo e, com o resultado, o Tricolor vai fazer a final da Brasileiro Feminino sub-20 diante do Internacional, nesta quarta-feira (28).

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

– Ah, é um momento sempre muito especial marcar por esse clube. Ainda mais um gol desse, classificando a gente pra uma final, né. Dá uma felicidade muito grande no coração! – comemorou a atacante

+ Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$39,90 na FutFanatics!

Sobre a final da competição, a atleta não escondeu a empolgação, e fez questão de parabenizar o time.

– Nosso grupo todo está de parabéns. Nos preparamos muito para o jogo, estudamos o adversário e conseguimos o resultado. Estamos na final e é isso que importa! – celebrou a jogadora de 18 anos.

Nascida em 2004, a atleta é acompanhada de perto por outros grandes clubes do Brasil e também pela Seleção Brasileira.

Amaral voltou ao São Paulo depois de três temporadas no Corinthians e, internamente, já é cogitada a sua promoção para a equipe principal.