Vitor Roque em alta e titular do Corinthians criticado: web reage à vitória do Athletico-PR

Enquanto Vitor Roque foi exaltado após marcar mais um gol, o volante Maycon, do Corinthians, foi muito criticado na vitória do Athletico-PR sobre o Timão por 1 a 0, neste sábado (24), na Ligga Arena, em Curitiba, no Paraná. Os nomes do atacante do Furacão e do volante corintiano se tornaram os assuntos mais comentados do Twitter durante a partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Praticamente acertado com o Barcelona, de acordo com jornais estrangeiros, Vitor Roque vive grande fase com a camisa do Athletico. Aos 18 anos, ele é o vice-artilheiro do Brasileirão, atrás apenas de Tiquinho Soares, do líder Botafogo. Na web, internautas rasgaram elogios ao jovem atacante.

– Acho que o Vitor Roque, desde o Neymar no Santos, é uma das maiores certezas que temos que vai dar certo na Europa, correto? – avaliou um perfil.

– Vitor Roque é inevitável. O garoto é diferente – escreveu outro internauta.

No entanto, a situação de Maycon foi oposta. O volante de 25 anos ainda não conseguiu apresentar no Corinthians o mesmo futebol da primeira passagem, quando foi peça fundamental no título brasileiro de 2017. Neste sábado, o atleta foi apontado pela torcida corintiana como um dos grandes culpados pela derrota.

– O Maycon deve ganhar mais do que o (Raphael) Veiga no rival e erra passe de cinco metros, só dá chutão, não marca ninguém, não arma – detonou um torcedor.

– Talvez Maycon seja o pior atleta que se tem notícia no esporte bretão – publicou outro.

Veja abaixo esses e outros comentários da web sobre os desempenhos de Vitor Roque e Maycon no duelo deste sábado.

Acho que o Vitor Roque, desde o Neymar no Santos, é uma das maiores certezas que temos que ele vai dar certo na Europa, correto?! Rápido, habilidoso, sabe muito bem de posicionamento, boa finalização, força… Enfim, diferenciado. Antes que apareça alguém comentando: não, não… pic.twitter.com/9HFnOBPayq — PAI SOLTARAM (@paisoltaram) June 24, 2023

O Roni é ruim, ganha salário de jogador ruim. Por isso nem me irrita tanto, não deveria jogar de titular, nunca. Já o Maycon deve ganhar mais que o Veiga ganha no rival e erra passe de 5 metros, só da chutão, não marca ninguém, não arma. UMA CARNIÇA em campo! — Cronica Alvinegra (@cronicasccp) June 24, 2023

Vitor Roque é inevitável. O garoto é diferente. ???? Getty Images pic.twitter.com/eKCXlKKgGw — Mundo da Bola (@mundodabola) June 24, 2023

Talvez Maycon seja o pior atleta que se tem notícia no esporte bretão — Andrew Sousa (@_andrewsousa) June 24, 2023

Vitor Roque é absurdo demais!! — Sincerão (@oficialsincerao) June 24, 2023

Vitor Roque precisa ser encarado como realidade, ele já tá pronto. nasceu em fevereiro de 2005 e já é o vice-artilheiro do campeonato brasileiro. 3 jogos seguidos cravando. tá mais do que preparado pra Europa. vai ser excelente pra fazer a transição da 9 do Barça com Lewa. + pic.twitter.com/8zXXGRzjqx — debate y debate (@debateydebate) June 24, 2023