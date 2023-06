Vítor Pereira classifica crítica de Júnior Moraes como infeliz e revela pedido de desculpas do ex-Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 16:17 Compartilhe

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro e se recuperou no Campeonato Brasileiro. No entanto, alguns assuntos polêmicos extra-campo ainda seguem rendendo no Timão. Entre eles, está a saída conturbada de Moraes e a relação do elenco com Vítor Pereira, que muitos classificam como ‘conturbada’. A questão teve um novo capítulo nesta quinta-feira (22), com uma entrevista de VP ao jornal Record, comentando sobre as críticas de Moraes ao treinador. VP classificou a declaração como infeliz.

– Eu acho que em qualquer grupo existem sempre jogadores insatisfeitos. Uns jogam mais e outros jogam menos. Essa insatisfação é natural e eu tenho que tomar decisões, em função daquilo que vejo. É natural que quem jogue menos esteja insatisfeito. Agora as palavras dele foram infelizes e que sinceramente me surpreenderam. Um jogador com a experiência dele falar o que falou. Não me lembro de qualquer problema com os jogadores, até porque era um grupo fácil de lidar. Era um grupo unido. Só comecei a ouvir falar em problemas após sair do clube. Mas se os problemas fossem graves, nunca teríamos feito a temporada que fizemos. Para mim, só não fizemos uma temporada brilhante, porque um pênalti não entrou por bater na trave. Na final da Copa do Brasil, se a bola entrasse, teríamos conquistado o troféu e assim o ano seria brilhante, com o elenco que tínhamos à disposição – disse Vítor Pereira ao jornal português.

Apesar da polêmica, o atacante pediu desculpas a Vítor Pereira, como o próprio treinador revelou a publicação. Apesar das desculpas, VP admite que ficou chateado com a situação, sendo pego de surpresa com a ‘alfinetada’.

– Sim, conversei com ele por mensagem e ele me pediu desculpa. Disse que foi mal interpretado, mas essa pergunta tem que ser feita a ele. Ele tem que se explicar e me disse que vai publicar o que queria dizer. Sinceramente, foi uma grande desilusão para mim. Eu não estava à espera dessa atitude principalmente vinda de um jogador que eu sempre ajudei, que esteve a maior parte do tempo com problemas de lesão e eu sempre procurei o ajudar. Mas é o que é. O ser humano tem dessas coisas. Fiquei desiludido, mas é seguir em frente – finalizou o ex-comandante do Corinthians.

A polêmica teve início quando Moraes afirmou, em entrevista ao podcast ‘Denílson Show com Chico Garcia’, como era o ambiente com Vítor Pereira na última temporada. O ex-atacante do Timão, que teve uma saída polêmica do clube, disse que o ambiente não era legal, mas que os jogadores se fecharam para conseguirem os resultados.

– Não vou fugir de polêmica, não vou expor jogadores individualmente, mas o ambiente não era legal. Só teve resultado e chegamos onde chegamos pelo caráter do grupo, porque ninguém gostava dele. Mas por respeito ao clube e profissionalismo, a gente falou ‘não gostamos dele, não estamos de acordo com a tática, com o que ele fala na coletiva, com os treinos, mas vamos fazer por nós’. Não tive conflito com ele, não posso falar mal do trabalho dele, até pelo que eu passei (questões de problemas físicos) – comentou Júnior Moraes.

No total, as pendências que o Corinthians tem com Júnior Moraes chegam a R$ 2,8 milhões, mas no processo o pedido de pagamento é de R$ 3,9 milhões, pois considera juros e correção monetária. Por opção do técnico Vanderlei Luxemburgo, o atacante estava treinando separadamente ao elenco profissional desde o dia 13 de maio. Contratado em março do ano passado, após deixar a Ucrânia, por conta da guerra com a Rússia, no leste europeu, Júnior Moraes sofreu com uma série de lesões, fez somente 21 jogos com a camisa corintiana, sendo oito como titular, e marcou apenas um gol.