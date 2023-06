Vítor Pereira aponta dificuldades financeiras do Corinthians para justificar saída do clube

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 16:13 Compartilhe

A forma como Vítor Pereira saiu do Corinthians deixou feridas entre o treinador, torcida e diretoria alvinegra. O português revelou que sua decisão em trocar o Timão pelo Flamengo não foi baseada apenas em questões familiares, e a situação financeira do clube alvinegro também pesou ao sair no final da última temporada para o clube carioca.

+ Corinthians aproveita erros do Santos, e Ruan Oliveira se destaca em vitória; veja notas

– A minha saída teve a ver com questões pessoais que vieram a público e não deveriam ter vindo. Com questões relacionadas a um projeto que eu achei que não me levaria aonde eu pensava e que dificilmente eu conseguiria repetir a temporada anterior. Que iria ter mais dificuldades, já que o clube tem dificuldades financeiras. O clube precisa de fato de um plano estratégico para lidar com essas dificuldades e eu não senti que fosse possível continuar para fazer melhor e para lutar por títulos, que foi sempre o meu objetivo. Foi isso que me levou ao Brasil – comentou VP em entrevista ao jornal Record, de Portugal.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

A saída de Vítor Pereira gerou revolta na Fiel, que se viu “traída” pela decisão do português. O profissional, que atualmente está com a sua família, em Portugal, revelou entender as críticas da torcida corintiana e agradeceu o apoio que recebeu durante sua passagem pelo Timão.

– Em relação aos torcedores do Corinthians, digo a eles que entendo a mágoa porque de fato a troca não foi fácil. Eu sempre tive uma ligação muito forte com eles. Jogar em Itaquera era quase certo para mim que ganharíamos com o apoio deles. E fui sentindo por todo o país. Tenho que agradecer-lhes pelo apoio que sempre nos deram – finalizou.

+ Timão se afasta do Z4? Veja tabela e os próximos jogos do Brasileirão

Apesar da montanha-russa de emoções, VP levou o Corinthians à final da Copa do Brasil e às quartas de final da Libertadores, obtendo o melhor resultado do clube na competição continental em dez anos. Em 63 jogos, ele somou 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas.