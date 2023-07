!Visita boa! São Paulo ainda não venceu um jogo sequer no Brasileirão longe do Morumbi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Se existe uma máxima até aqui para o São Paulo no Campeonato Brasileiro é a de que quando o jogo é fora do Morumbi, a vitória não virá. Foi assim em todos os oito jogos do Tricolor como visitante na competição, incluindo a derrota sofrida para o Cuiabá, no sábado (22).

Até aqui, o clube do Morumbi acumula quatro empates e quatro derrotas nos seus duelos ocorridos longe de casa. Marca suficiente para acumular um aproveitamento pífio de menos de 15%. E que certamente é um dos principal motivadores para a equipe de Dorival Júnior não conseguir avançar na tabela: tem 25 pontos e, por ora, ocupa a quinta colocação, podendo ser ultrapassado na sequência das partidas da rodada.

O retrospecto pouco animador do São Paulo como visitante já é um marco histórico. Levantamento feito pelo historiador Alexandre Giesbrecht, da página ‘Anotações Tricolores’, mostra que essa já é a segunda pior campanha fora de casa na história do clube do Morumbi no Brasileirão de pontos corridos (começou em 2003). Isso, claro, contando apenas os oito jogos disputados atualmente (veja os números abaixo).

O curioso é que, considerando essa mesma margem dos últimos oito jogos disputados, o São Paulo ainda não conheceu uma derrota. Foram sete vitórias e um empate nas partidas como visitante nas copas do Brasil e Sul-Americana.

O retrospecto coo visitante no Brasileirão é motivo para preocupações no duelo ante o rival Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Itaquera.

Mas, se depender do desempenho desse ano, o tricolor pode deixar as neuroses de lado. Tudo bem, o clube nunca venceu um jogo no estádio rival. Mas até aqui na Copa do Brasil deste ano conseguiu o feito de vencer todos os jogos fora de casa.

AS PIORES CAMPANHAS DO SÃO PAULO FORA DE CASA APÓS 8 JOGOS

(somente na era de pontos corridos)

2017 – 1 ponto – 0 v, 1 e, 7 d,

2023 – 4 pontos – 0 v, 4 e, 4 d

2009 – 6 pontos – 1 v, 3 e, 4 d

2010 – 6 pontos – 1 v, 3 e, 4 d

2005 – 6 pontos – 1 v, 3 e, 4 d

