Virou passeio! Red Bull Bragantino massacra Tacuary por 7 a 1 e se classifica na Sul-Americana

28/06/2023 - 20:56

No Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino aplicou uma goleada histórica em cima do Tacuary-PAR por 7 a 1. Destaque para Eduardo Sasha, que marcou um hat-trick.

Com o placar dentro de casa, o clube do interior paulista fica na liderança da chave C, com 13 pontos e avança de forma direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O JOGO

Um verdadeiro massacre. Com um ritmo fortíssimo, o Red Bull Bragantino não deu sossego ao Tacuary, se impôs no campo de ataque e iniciou a construir a sua goleada aos 5 minutos com Sorriso. Na casa dos 18 minutos, Lucas Evangelista recebeu cruzamento e completou para o fundo da rede. Na sequência, Sasha abriu seu show com a bola na rede aos 20 minutos. Antes do intervalo, Sorriso foi acionado por Sasha e bateu no canto do goleiro. O Tacuary marcou o seu gol de honra com Óscar Ruiz.

Na etapa final, Sasha desencantou de vez. Aos 2 minutos, o atacante acertou um lindo chute de fora da área e marcou o seu segundo gol, o quinto do Braga. Um minuto depois, o centroavante apareceu na grande área e aproveitou o cruzamento da esquerda, 6 a 1 e hat-trick. Com a vantagem construída, o Braga administrou de forma inteligente e chegou ao sétimo gol perto dos acréscimos. Na cobrança de escanteio, o goleiro deu rebote da cabeçada e Thiago Borbas completou, 7 a 1.

BRAGANTINO 7 X 1 TACUARY

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data-Hora: 28/6/2023 – 19h

Árbitro: Fernando Vejar (CHI)

Auxiliares: Alejandro Molina (CHI) e Alan Sandoval (CHI)

VAR: Luis Quiroz (EQU)

Cartões amarelos: Aderlan, Andrés Hurtado (BGT), (TAC)

Gols: Sorriso (5’/1ºT) Lucas Evangelista (20’/1ºT) Eduardo Sasha (21’/1ºT) Sorriso (28’/1ºT) Óscar Ruiz (38’/1ºT) Eduardo Sasha (2’/2ºT) Eduardo Sasha (3’/2ºT) Thiago Borbas (43’/2ºT)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Andres Hurtado, aos 18/2ºT), Luan Patrick, Eduardo Santos e Guilherme Lopes; Jadsom Silva, Lucas Evangelista (Gustavinho, aos 18/2ºT) e Eric Ramires (Praxedes, aos 29/2ºT); Sorriso (Alerrandro, aos 29/2ºT), Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

TACUARY: Servín; Cabral, Igor Ribeiro, Luis Martinez e Rodney Pedroso; Ronal Domínguez, Torito González (Medina, aos 14/2ºT), Derlis Rodríguez (Rolando Ortiz, aos 33/2ºT), Óscar Ruiz e Elias Afonso (Lucas Romero, aos 35/1ºT); Edson Cariús (Martín Núñez, aos 14/2ºT). Técnico: Iván Almeida.