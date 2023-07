 Vinícius Júnior e Arthur Cabral lideram ranking de brasileiros com mais gols na Europa em 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 17:40 Compartilhe

A briga pela artilharia dos craques brasileiros do futebol europeu segue bem acirrada. Com a preparação das principais equipes para o retorno das competições, uma lista foi elaborada com os maiores goleadores brasileiros na Europa em 2023 (lembrando que a temporada 2023/24 está prevista para começar em agosto).

Atravessando um momento especial no Real Madrid, Vinícius Júnior lidera o ranking dos brasileiros com mais gols no continente europeu neste ano. Com 13 gols marcados, o craque merengue chamou a atenção na reta final da temporada passada (2022/23).

Empatado na 1ª posição, com o mesmo número de gols anotados, aparece o atacante Arthur Cabral, destaque da Fiorentina em 2022/23. Em terceiro lugar está Rodrygo, que já balançou a rede 12 vezes pelo Merengue em 2023, seguido por Malcom, que viveu uma das melhores temporadas da carreira pelo Zenit.

No entanto, considerando os gols totais na temporada de 2022/23, Malcom fica em primeiro lugar com 26 gols pelo clube russo, seguido por Vinícius Jr, que marcou 23 gols na última temporada pelo Real Madrid.

Confira a seguir os jogadores brasileiros com mais gols na Europa em 2023

1. Vinícius Júnior – 13 gols

2. Arthur Cabral – 13 gols

3. Rodrygo – 12 gols

4. Malcom – 11 gols

5. Dodô – 11 gols

6. Igor Paixão – 9 gols

7. Raphinha – 8 gols

8. Gabriel Martinelli – 8 gols

9. Felipe Anderson – 8 gols

10. Joelinton – 6 gols

Confira os maiores goleadores brasileiros na Europa na temporada 2022/23

1. Malcom – 26 gols

2. Vinícius Júnior – 23 gols

3. Rodrygo – 19 gols

4. Arthur Cabral – 17 gols

5. Gabriel Martinelli – 15 gols

6. Dodô – 12 gols

7. Felipe Anderson – 12 gols

8. Raphinha – 10 gols

9. Igor Paixão – 9 gols

10. Joelinton – 8 gols