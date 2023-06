Vinicius Brito fala sobre momento da carreira na Europa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 21:54 Compartilhe

Aos 22 anos, atualmente no Moura AC, de Portugal, o jovem jogador comemorou o seu momento e sua rápida adaptação ao futebol português. Vinicius iniciou a carreira aos nove anos, no União Esporte, do Rio de Janeiro, e de lá para cá vive o sonho de ser jogador.

Na última temporada, o atleta conseguiu ajudar o Moura AC conquistar a permanência na atual divisão. E pretende continuar vivendo o bom momento com a camisa do clube o quanto conseguir para evoluir ainda mais no país lusitano.

– Tivemos bons momentos na temporada, conseguimos a manutenção com bastante antecedência. Consegui aproveitar bem os 26 jogos que fiz marcando dois gols. Fico feliz pelo meu desempenho dentro de campo, foi uma honra reapresentar esse clube – afirmou.

