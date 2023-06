Vini Jr. faz cobrança forte em relação ao caso de racismo com seu amigo antes de amistoso da Seleção: ‘Os bastidores são nojentos’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 21:11 Compartilhe

O amistoso da Seleção Brasileira contra Guiné, neste sábado (17), em Barcelona-ESP, seria para estabelecer um marco na luta contra o racismo, capitaneada por Vini Jr., que foi o camisa 10 do Brasil. No entanto, antes mesmo de a bola rolar, mais um caso lamentável ocorreu fora de campo e com um agravante: foi com um amigo de Vini na entrada do estádio. O atacante do Real Madrid não falou com a imprensa, mas usou suas redes sociais para se pronunciar.

Segundo a denúncia, Felipe Silva, de 27 anos, afirmou que um dos seguranças do Estádio Cornellà-El Prat lhe apontou uma banana e afirmou que aquela era uma “arma que seria usada contra ele”. A assessoria de Vini fez a denúncia no local e a Globo acabou testemunhando a situação. A reportagem da emissora, inclusive, flagrou a banana no bolso do funcionário do estádio.

De acordo com o atacante da Seleção, o tratamento dos responsáveis pelo local não foi o mais adequado para casos desse tipo. Dessa forma, Vini cobrou, em tom mais forte, medidas cabíveis para apurar o crime.

– Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto aos responsáveis: onde estão as imagens das câmeras de segurança? – relatou Vini em seu Twitter.

Vale lembrar que como símbolo da luta antirracista, a Seleção atuou com um uniforme todo preto pela primeira vez na história. A indumentária foi usada no primeiro tempo, já no segundo os atletas retornaram com a tradicional camisa amarela.

Depois de vencer Guiné por 4 a 1, com direito a gol de Vini Jr. cobrando pênalti, a Seleção Brasileira terá mais um amistoso nesta Data Fifa, que será disputado contra Senegal, em Lisboa, nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília). A partida será disputada em Portugal, na cidade de Lisboa, no estádio José Alvalade.

