Vini Jr curte festa em Miami com Anitta; veja outras celebridades presentes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 12:29 Compartilhe

O atacante Vinícius Jr curtiu uma festa na boate Liv Miami, em Miami, nos Estados Unidos, ao lado da cantora Anitta e de outras celebridades, na noite do último sábado (25). A artista publicou nas redes sociais alguns registros da balada com o jogador e personalidades como o cantor L7nnon e o ator André Lamoglia. O perfil da casa noturna também compartilhou um vídeo do encontro entre os brasileiros, além de uma conversa entre o astro do Real Madrid e o mexicano Peso Pluma, que se apresentou no local.

Com o fim da temporada europeia e dos compromissos com a Seleção Brasileira na Data Fifa, Vini Jr aproveita as suas férias até o retorno aos treinamentos do Real Madrid, previsto para a segunda metade de julho. No entanto, isso não significa necessariamente se distanciar do futebol. Na última sexta-feira (23), o atleta participou de um jogo festivo, em Orlando, promovido por Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos.

+ Veja os valores dos lotes arrematados no leilão do Instituto Neymar

Vini Jr e Anitta são amigos e já estiveram juntos em outras oportunidades. Na final da última Champions League, a cantora se apresentou com o nome do jogador nas costas e os dois trocaram elogios nas redes sociais.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Veja abaixo os registros da festa compartilhados nas redes sociais.