Vínculo de Ferraresi acaba nesta semana: o que o São Paulo deve fazer?

O contrato de empréstimo de Nahuel Ferraresi com o São Paulo acabaria no final desta semana. Como era previsto desde a sua chegada, o venezuelano ficaria na equipe – na teoria -, até a metade de 2023. Mas a tendência é que o vínculo do zagueiro seja estendido.

Conforme o Lance! apurou, desde o começo do ano existiriam estas conversas de estender o contrato do defensor. Isso até antes mesmo da grave lesão sofrida, no clássico contra o Palmeiras ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Por conta desta lesão, Ferraresi precisou passar por um procedimento cirúrgico – o que só intensificou mais ainda a vontade do Tricolor mantê-lo no clube por mais um tempo.

No contrato, existem prorrogativas para manter este vínculo até o final do ano. Por conta da lesão, Ferraresi deve retornar aos gramados somente em setembro deste ano. Porém, no começo deste mês, o Lance! apurou o São Paulo tenta fechar o acordo de empréstimo até o meio de 2024, o que não parece ser os planos do Grupo City.

A autorização para que a cirurgia no joelho direito e a recuperação acontecesse no Brasil, após sinalizar que preferia a viagem do venezuelano à Inglaterra, são indícios claros de que o Grupo City não faz oposição para que a cláusula do acordo entre as partes pela prorrogação possa ser efetivado.

Ferraresi tem uma boa relação com o elenco e a comissão, sendo constantemente flagrado principalmente com os estrangeiros do plantel tricolor. Além disso, estava apresentando um bom desempenho no começo do ano.

Para os árabes, seria mais válido – neste caso de aumentar até o final de 2024 -, o Tricolor exercer a opção de compra, uma vez que isso já estava previsto no contrato também. O que é mais garantido é que o São Paulo conseguiria mantê-lo, pelo menos, até o final do ano. Com o prazo final deste primeiro vínculo se aproximando, o ideal é que tudo seja resolvido até o final da semana.