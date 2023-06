Vilão? Gol contra de Rafinha garante resultado para o Cruzeiro sobre o São Paulo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 23:05 Compartilhe

Cruzeiro e São Paulo se enfrentaram no Estádio Independência na noite deste sábado (24), e o time mandante saiu vitorioso. A equipe treinada pelo português Pepa derrotou o adversário por 1 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Com o triunfo, a Raposa saltou para 17 pontos no torneio, encostando no Tricolor, que tem 18 e perdeu a chance de entrar no G4. O clube mineiro também quebrou sequência de sete partidas seguidas sem vitórias.

!RAPOSA LOUCA! E NÃO É ASSIM, RAFINHA…

O Cruzeiro tomou as rédeas da partida e empurrou o São Paulo para trás desde os primeiros segundos de jogo. Intensa, a equipe circulou a bola pelo meio, e William recebeu de Bruno Rodrigues pela direita. O lateral cruzou, e o compatriota de posição Rafinha cabeceou contra o próprio gol, marcando contra. Machado chegava por trás para finalizar, mas estava em posição irregular.

BRUNO RODRIGUES ‘ON FIRE‘

O camisa 9 cruzeirense tomou conta da primeira etapa. A Raposa foi melhor em boa parte do período, e Bruno Rodrigues se movimentou por todos os setores do ataque, ‘aprontando’ com Rafinha, Caio e a zaga são-paulina.

!REAGE, SÃO PAULO!

O Tricolor praticamente assistia o adversário jogar. Após os 30′, a equipe de Dorival Júnior passou a ter mais a bola, enquanto o Cruzeiro apostou nos contra-ataques. A melhor chance são-paulina aconteceu com uma das poucas trocas de passe bem sucedidas: Rato cruzou pela direita, Calleri cabeceou e Rafael Cabral fez grande defesa. No rebote, Nestor bateu mascado, e o goleiro do time mineiro fez outra bela intervenção.

Rafael Cabral ainda espalmou finalização difícil de Rato, aos 42′, que contou com desvio na zaga.

!INTENSIDADE E CORRERIA, MAS TUDO SEGUE COMO COMEÇOU!

Perdendo, o São Paulo impôs ritmo mais intenso no segundo tempo e tentou encurralar o Cruzeiro desde o primeiro minuto. A Raposa, por outro lado, seguiu ameaçando em contra-golpes. Dorival empilhou o time com atacantes — Luciano, David, Juan, Marcos Paulo e Calleri — mas a única chance clara aconteceu em cruzamento de Caio, aos 5′, que terminou em belo cabeceio de Calleri e defesa melhor ainda de Rafael Cabral, outro personagem essencial do duelo.

Os mineiros seguraram a vitória pelo placar mínimo!

FICHA TÉCNICA: CRUZEIRO 1 X 0 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 12ª Rodada



Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 24 de junho de 2023, sábado, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Henrique Dourado (Cruzeiro); Nestor, Rodriguinho e David (São Paulo)

Cartões vermelhos:



Gols: Rafinha (contra – 3′ / 1T)

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Oliveira, Reynaldo (Neres / 10′ 2T) e Marlon; Matheus Jussa, Machado (Ian Luccas / 41′ 2T) e Mateus Vital (Neto Moura / 36′ 2T); Bruno Rodrigues, Gilberto (Henrique Dourado / 11′ 2T) e Wesley (Stênio / 36′ 2T). Técnico: Pepa

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio (Marcos Paulo / 38′ 2T); Pablo Maia, Méndez (David / 24′ 2T’) e Rodrigo Nestor (Rodriguinho (30′ / 2T); Wellington Rato (Juan / 24′ 2T’), Alisson (Luciano / Intervalo) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior