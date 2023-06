Vila Belmiro interditada? Procurador do STJD diz que pedirá fechamento do estádio após ‘guerra’ em Santos x Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:20 Compartilhe

A Vila Belmiro, estádio do Santos, pode ser interditada. Ronaldo Piacente, Procurador Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), afirmou que deve entrar com o pedido para isso acontecer.

O motivo da possível interdição é a ‘guerra’ que aconteceu nesta quarta-feira (21), no clássico diante do Corinthians. O rival do Peixe vencia por 2 a 0, até que a torcida do Alvinegro Praiano começou a protestar contra o elenco, Odair Hellmann e o presidente Andres Rueda. Depois disso, bombas e sinalizadores foram arremessados ao gramado e polícia e torcedores entraram em confronto ao redor do estádio.

O Lance! apurou que o departamento jurídico do Santos está ciente da possibilidade, mas que a interdição pode ser recomendada, não já determinada. A reportagem também soube que ainda é preciso um processo de recrutar imagens e produzir provas para avaliar o fechamento da Vila.

O Santos, em teoria, receberá o Flamengo em seu estádio neste domingo (25), às 18h30, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode ser adiada ou o local do jogo alterado. Já foram comercializados ingressos para o duelo.

E MAIS: