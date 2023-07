Vietnã x Holanda: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 14:04 Compartilhe

Na madrugada desta terça-feira (1), às 4h (horário de Brasília), Vietnã e Holanda se enfrentam em jogo válido pela terceira e decisiva rodada do grupo E da Copa do Mundo Feminina. Embaladas pelo bom momento, as holandesas têm quatro pontos e precisam apenas de um empate para garantir a classificação ao mata-mata. Já as vietnamitas, com zero pontos, não têm mais chances de qualificação.

+ Confira todas as informações da Copa do Mundo Feminina

SONHANDO COM UMA VITÓRIA

A equipe do Vietnã ainda não pontuou nesta Copa do Mundo e entra em campo com a missão de não sair zerada no quesito vitórias. No primeiro jogo, as asiáticas foram dominadas pelos Estados Unidos, sendo derrotadas por 3 a 0. Na segunda rodada, engrossaram um pouco mais o caldo, mas ainda assim, concederam a Portugal sua primeira vitória na história do Mundial, por 2 a 0. Agora, o objetivo das comandadas de Mai Duc Chung é marcar o seu primeiro gol na competição, já que disputam sua primeira Copa, e abrir caminhos para um futuro retorno à competição.

PARA REESCREVER A HISTÓRIA

A Holanda, por sua vez, tem objetivos que vão além de se contentar com a fase de grupos. As europeias são as atuais vice-campeãs da Copa e mostraram nas primeiras rodadas que podem refazer a campanha de 2019 e terminar, desta vez, com o título. Na estreia, venceram Portugal por 1 a 0, mas apesar do placar magro, dominaram as ações do jogo e poderiam ter goleado. No segundo jogo, contra os EUA – reedição da última final -, seguraram uma igualdade em 1 a 1. Um empate já bastaria ao time muito bem treinado por Andries Jonker para garantir a classificação à próxima fase. Uma vitória, combinada a um tropeço dos Estados Unidos, colocaria a equipe na liderança da chave. O primeiro lugar seria importantíssimo, já que o cruzamento da chave será com o grupo G, formado por Suécia, Itália, África do Sul e Argentina.

+ Torça pela nossa Seleção Feminina com camisas a partir de R$29,90

FICHA TÉCNICA

Vietnã x Holanda

Data e horário: terça-feira, 1 de agosto de 2023, às 4h (de Brasília)

Local: Forsyth Barr Stadium, em Dunedin (NZE)

Onde assistir: Fifa+ e CazéTV

Arbitragem: Ivana Martincic (árbitra); Sanja Rodak e Karolin Kaivoja (auxiliares); Elena Demetrescu (quarta árbitra)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VIETNÃ (Técnico: Mai Duc Chung)

Tran Thi Kim Thanh; Tran Thi Thu Thao, Luong Thi Thu Thuong, Le Thi Diem My, Tran Thi Thu e Hoang Thi Loan; Nguyen Thi Bich Thuy, Duong Thi Van, Thai Thi Thao, Nguyen Thi Thanh Nha; Huynh Nhu

HOLANDA (Técnico: Andries Jonker)

Daphne van Domselaar; Sherida Spitse, Stefanie van der Gragt e Dominique Janssen; Victoria Pelova, Jill Roord, Jackie Groenen, Danielle van de Donk e Esmee Brugts; Katja Snoeijs e Lieke Martens