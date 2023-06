VÍDEO: Weverton elogia ação do VAR em derrota do Palmeiras e projeta duelo decisivo pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:53 Compartilhe

O Palmeiras foi derrotado para o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (25), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista após o confronto, Weverton lamentou a derrota sofrida pelo Verdão, mas elogiou a ação do VAR em lance que anulou gol de Gustavo Gómez por impedimento. Ainda, o goleiro reiterou o foco no duelo decisivo pela Libertadores, diante do Bolívar-BOL, que acontece nesta quinta (29) e vale a liderança do grupo C da competição continental. Confira a declaração de Weverton no vídeo acima: