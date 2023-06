Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:23 Compartilhe

O Lance! esteve presente na entrega do avião comprado pela empresa de Leila Pereira, que será utilizado de forma prioritária pelo Palmeiras. A reportagem foi até São José dos Campos, na sede da Embraer, para conferir de perto a cerimônia e teve acesso à parte interna da aeronave. Confira, no vídeo acima, um “tour” pelo avião do Verdão: