VÍDEO: veja os melhores momentos do jogo América-MG e Internacional pelo Brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 21:23 Compartilhe

América-MG e Internacional entraram em campo neste domingo(25), às 18h30, no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Colorado levou a melhor, vencendo por 2 a 1 de virada, gols de Wanderson e Jean Dias para os gaúchos, com Juninho, que abriu o placar do jogo, anotando para o time mineiro.

O Coelho estacionou na zona do rebaixamento e está em 18º com 8 pontos, enquanto o Colorado está na 6ª posição, com 20 pontos, ficando muito perto do G-4 do campeonato. Veja os melhores momentos da partida no vídeo acima.

Próximos jogos

Pelo Brasileiro, o América-MG volta a campo no dia 2 de julho, no clássico contra o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão. Antes, na quinta-feira(29), o Coelho encara o Peñarol-URU, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Já o Colorado também tem semana decisiva. No Brasileiro, o time gaúcho entra em campo contra o Cruzeiro, no sábado(1º), às 21h, no Beira Rio. Pela Libertadores, o Inter enfrenta o Independiente Medelin, também no seu estádio, na quarta-feira, às 19h, pela rodada derradeira do Grupo B.