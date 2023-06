Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 0:03 Compartilhe

O Vasco perdeu mais uma vez no Brasileirão 2023, desta vez para o Goiás, por 1 a 0, pela 11ª rodada da competição nacional. O Cruz-Maltino desperdiçou oportunidades e acabou levando o gol de Morelli no segundo tempo, em São Januário, na noite desta quinta-feira. Veja os melhores momentos no vídeo acima!

